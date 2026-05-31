Yapay zeka teknolojilerinin küresel çapta hızla yayılması, enerji ve altyapı yatırımlarında tarihin en büyük bütçelerini beraberinde getiriyor. Japon teknoloji devi SoftBank Grubu, Fransa'daki veri merkezi kapasitesini radikal bir şekilde genişletmek amacıyla 75 milyar euroya (yaklaşık 87 milyar dolar) varan devasa bir yatırım planını resmen duyurdu. Bu hamle, Avrupa tarihindeki en büyük yapay zeka altyapı yatırımı olarak kayıtlara geçti.

HEDEF DEV ALTYAPI

OpenAI (ChatGPT'nin geliştiricisi) şirketinin hem güçlü bir yatırımcısı hem de en büyük müşterilerinden biri olan SoftBank, bu yatırımla toplamda 5 gigawatt (GW) ek veri merkezi kapasitesi geliştirmeyi ve işletmeyi hedefliyor.

ÜLKEDE YANKI UYANDIRDI

Yatırım haberi Fransa siyasetinde ve iş dünyasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Fransa Ekonomi Bakanı Roland Lescure yaptığı resmi açıklamada, SoftBank'ın bu kararından duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu tarihi duyuru, Cumhurbaşkanımız Emmanuel Macron'un Fransa'yı yapay zeka değer zincirinin her aşamasında ve küresel ölçekte önde gelen bir destinasyon olarak konumlandırma hırsının ve vizyonunun en somut kanıtıdır."

ÇEVRECİLER ENDİŞELİ

Yapay zeka veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu devasa elektrik enerjisi, dünya genelinde tartışmaları da beraberinde getiriyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), veri merkezlerinin elektrik şebekelerine getirdiği yük, artan elektrik fiyatları ve karbon ayak izi nedeniyle çevreci grupların muhalefeti her geçen gün büyüyor.

Buna rağmen SoftBank, geçtiğimiz dönemde ABD'nin Ohio eyaletinde 9,2 gigawatt gücünde, doğal gaz santraliyle desteklenen bir veri merkezi kuracağını açıklayarak küresel altyapı büyümesinden geri adım atmayacağının sinyallerini vermişti.