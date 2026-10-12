Çin’in teknoloji devi Huawei destekli lüks elektrikli araç markasının test sürüşünde ortaya çıkan hayati güvenlik kusuru, ülkedeki otomotiv sektörünü ve kalite denetimlerini harekete geçirdi.

ByteDance bünyesindeki otomobil platformu Dongchedi tarafından yayınlanan görüntülerin ardından Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile üç bakanlık düzeyindeki kurum, yeni otomobil modellerinin test süreçlerini ve güvenlik standartlarını sıkılaştıracak yeni taslak düzenlemeyi resmi olarak duyurdu.

Gündeme bomba gibi düşen test videosunda, saatte 100 kilometre hızla giderken yapılan acil frenleme denemesi sırasında üç farklı Maextro V800 model elektrikli aracın da fren pedalı bağlantı noktalarının kırıldığı görüldü.

ÜLKENİN GURUR KAYNAĞI

Araçların fren sisteminde yaşanan bu kritik arıza, ülkenin yerli ve milli sanayi gururu olarak görülen lüks elektrikli otomobillerin güvenilirliği konusunda büyük endişe yarattı.

Olayın ardından hükümet kanadından ve resmi yayın organlarından sert tepkiler geldi. Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü, konuya ilişkin yayınladığı değerlendirme yazısında "Bir otomobilin fren pedalı sürüş sırasında asla arıza yapmamalıdır" ifadesiyle güvenlik standartlarının tavizsiz uygulanacağını vurguladı. Devlet kurumlarının devreye girmesiyle birlikte Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik kalite denetimlerinin eşi benzeri görülmemiş şekilde sıkılaştırılması bekleniyor.