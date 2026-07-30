Yatırımlar, Suudi Arabistan'ın Vision 2030 programının önemli ulaşım projeleri arasında yer alıyor. Hükümet, kara yolu ağını daha güvenli ve verimli hale getirerek sanayi bölgeleri, limanlar, havaalanları ve yeni şehir projeleri arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. Böylece hem yük taşımacılığının hızlanması hem de ülke içi ulaşımın daha akıcı hale gelmesi bekleniyor.

LOJİSTİK AĞI GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni yol projeleri, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden ekonomik dönüşüm programına destek verecek şekilde planlandı. Özellikle sanayi merkezleri ile büyük limanlar arasında daha güçlü ulaşım bağlantıları kurulması, ticaret hacmini artırırken taşımacılık maliyetlerini de azaltmayı hedefliyor. Yol yatırımları ayrıca turizm, hac ve umre ulaşımı ile büyük ölçekli kalkınma projelerine de katkı sağlayacak.

VISION 2030 HEDEFLERİNİ DESTEKLEYECEK

27,8 milyar dolarlık yatırım programı, Suudi Arabistan'ın ekonomisini petrol dışındaki sektörlerle büyütmeyi amaçlayan Vision 2030 stratejisinin ulaşım ayağını oluşturuyor. Modern kara yolu altyapısının tamamlanmasıyla ülkenin bölgesel bir lojistik merkezine dönüşmesi, şehirler arasındaki bağlantının güçlenmesi ve artan ticaret hacmine daha yüksek kapasitede hizmet verilmesi hedefleniyor.