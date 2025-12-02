Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'e bağlı şirketler arasında yer alan Tek-Art Marina, 157,7 milyon dolarlık devir alma işleminin tamamlandığını duyurdu.



Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu'nun satış işlemini onaylamasının ardından yürütülen görüşmelerde Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’yı kapsayan finansal duran varlık ediniminin tamamlandığı belirtildi.

ÜLKER'E 78,85 MİLYON DOLARLIK ÖDEME



Marina ve alanda bulunan oteller için yapılan 157,7 milyon dolarlık ödemenin yarısı Ülker'i bünyesinde bulunduran Yıldız Holding'e yapılırken, diğer yarısı ise eşit ortak olan Sağlam İnşaat Taahhüt Ticaret A.Ş.'ye aktarıldı.



1 EKİM 2026 TARİHİNDE OTELLER BOŞALTILACAK



Satışa konu iki marinanın yanı sıra bölgede bulunan otellerin de Tek-Art Marina'ya devredildiği duyurulurken, yapılan bilgilendirmede mevcut kiralama sözleşmesi nedeniyle otel varlıklarının kullanımına yönelik mevcut işletmeci ile olan kira sözleşmesinin 1 Ekim 2026 tarihinde feshedileceği açıklandı.

MCI ve RAM, Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina’nın kara alanlarının kullanım hakkına 31 Aralık 2033’e kadar, deniz alanlarının kullanım hakkına ise 1 Nisan 2073 tarihine kadar sahip durumda.