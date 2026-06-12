2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Çekya'nın golünü 59'da Krejci attı. Kore ise 67'de In-Beom ile beraberliği sağladı. Beşiktaş'ın santrforu Hyeon-gyu Oh ise 69'da girdiği maçta 80'de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

MAÇ SONRASI YAŞANANLARI ANLATTI

Karşılaşmaya 38 derece ateşle çıktığını belirten Oh, maçın ardından şunları söyledi:

"Kelimelerle anlatılamayacak duygular içerisindeyim. Bugünkü maçtan önce ateşim 38 dereceye kadar çıktı. Fiziksel durumum çok kötüydü. Oynayıp oynayamayacağımdan endişe duyuyordum. Bana çok iyi bakan tüm personele teşekkürler, bugün oynayabildim ve hatta gol attım. Dünya Kupası'nda böyle oynayabilmek bile minnettar olunacak ve derinden duygulandıracak bir şey. Ama gol atmak ve maçı kazanmak da ayrı bir mutluluk. Bugünkü zaferden elde ettiğim olumlu ivmeyi alçakgönüllülükle karşılayarak sürdüreceğim."

"DÜKKANI KAPATTIK: OĞLUM DÜNYA KUPASI'NDA"

Öte yandan NTVSpor'da yer alan habere göre ülkesinde adeta halk kahramanı haline gelen Hyeon-gyu Oh'un ailesi, Dünya Kupası nedeniyle işlettikleri yılan balığı çorbacısını kapatıp ABD'ye gitti.

Restoranın kapısına, "Kapalıyız. 8 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar Dünya Kupası'nda olacağız. Boşuna gelmenize neden olduğumuz için özür dileriz. Oğlum bu Dünya Kupası'nda milli takım oyuncusu olarak yarışıyor. Bu yüzden aile olarak yanında olmak ve ona destek vermek istiyoruz" yazıldığı belirtildi.