Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda başlattığı deniz ablukasının ardından, bölgeden ham petrol yüküyle ayrılmayı başaran ilk gemi Pakistan bayraklı "Shalamar" oldu.

Küresel petrol ticaretinin en kritik noktası olan boğazda askeri operasyonlar nedeniyle trafik neredeyse durma noktasına gelirken, Pakistan Ulusal Nakliye Şirketi’ne (PNSC) ait dev tanker ablukayı geride bırakarak Umman Körfezi’ne ulaşmayı başardı.

ÇİFT TARAFLI ONAY ŞARTI

Gemi takip verilerinden elde edilen bilgilere göre, Perşembe günü geç saatlerde boğazı geçen Aframax tipi tanker, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Das Adası’ndan yüklediği yaklaşık 450 bin varil ham petrolü Karaçi’ye ulaştırmak üzere yol alıyor.

Shalamar'ın bu geçişi, Pazartesi günü yürürlüğe giren ve gemi sahiplerinin hem Amerikan hem de İranlı makamlardan çift taraflı onay almasını zorunlu kılan katı abluka rejimi altındaki ilk başarılı sevkiyat olarak kayıtlara geçti.

İKİNCİ DENEMEDE BAŞARILI OLDU

Hürmüz Boğazı’ndaki trafik, Şubat ayı sonunda tırmanan askeri gerilim ve ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) müdahaleleriyle kriz öncesine göre tek haneli rakamlara gerileyerek tarihinin en sessiz dönemini yaşıyor.

Bloomberg’in raporuna göre, Pazar günü yaptığı ilk geçiş denemesinde diplomatik görüşmelerin kesilmesi üzerine geri dönmek zorunda kalan Shalamar, ikinci denemesinde başarılı oldu. Abluka öncesi günlük 1,7 milyon varil ihracat yapan İran filosunun tamamen durma noktasına geldiği bu süreçte, Pakistan tankerinin geçişi İslamabad’ın bölgedeki stratejik konumu ve taraflardan aldığı "özel izinlerin" bir neticesi olarak değerlendiriliyor.