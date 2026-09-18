ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezeula'dan İran'a ülkesini savaştan savaş sürüklemesi, halk arasında ağır tepkilere sebep oldu.

İran'a karşı mücadelesinde ABD mühimmat stoklarını tüketen ve küresel petrol krizi yaratan Trump'ın politikaları, ABD halkının günlük alışveriş fiyatlarını 2 katına çıkardı.

Hal böyle olunca kendi başlattığı savaşı bitiremeyen, ancak Kasım ayındaki ara seçimleri de kaybetmek istemeyen ABD Başkanı çözüm önerdi.

Bütçede kısıtlamalara gidileceğini belirten Trump, "Eğer Brezilya'dan 2 milyar dolarlık muz alırsak, aslında 2 milyar dolar kaybediyoruz. Yani muz yemeyi bırakırsak, 2 milyar dolar tasarruf ederiz" dedi.

İthal gıda ürünlerinin pahalılığından yakınan ABD Başkanı, bu esnada vergi parasıyla İsrail'e 40 bin adet 1 tonluk sığınak delici bomba gönderilmesine onay vermeye hazırlanıyor.

TRUMP GÖZÜNÜ NEDEN TABAKLARA DİKTİ

Trump'ın bu önerisi, ABD'nin Kanada başta olmak üzere ülkelere getirdiği tarifelerden sonra geldi.

Tarifelerin gıda ürünlerinin fiyatlarını yükseltecek olması seçimlerden önce büyük tepki topladı. Bu sebeple Trump yönetimi, ithal gıdalara muhafiyet tanıdı.

Yayınlanan kararnameye göre yeni muafiyet; kahve, çay, muz, mango, avokado, hindistan cevizi, ananas, kakao ve muskat gibi baharatlar da dahil olmak üzere ABD'ye sıklıkla ithal edilen bir dizi tropikal ürünü kapsıyor.

Muafiyet listesinde sığır eti, portakal ve domates de yer alıyor. Söz konusu ürünler, Trump'ın ABD'nin çoğu ticaret ortağına uyguladığı ve yüzde 10 ile yüzde 40 veya daha fazla arasında değişen "mütekabil" gümrük vergileri kapsamından çıkarılacak.

Bu gıda üreticisi Latin Amerika ülkelerene karşı gıda ve tarım alanında da rekabet etmek isteyen Trump, tarifeleri şart tutmuştu.

Trump'ın bu ülkelerden ithalatı kesmek istemesinin ve halkını bu yönde uyarmasının sebebi de, kısmen bu olarak görülüyor.