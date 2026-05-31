Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonunun finalinde Fransız ekibi PSG ve İngiliz temsilcisi Arsenal karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın uzatmalarında da gol çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. PSG, penaltılarda rakibini devirerek üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olarak tarihe geçti. BAYRAĞA İZİN VERİLMEDİ Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynayan finalin ardından PSG'nin kalecisi Matvey Safonov'un eşi Anastasia'nın yaşadığı 'bayrak krizi' de çok konuşuldu. Stada Rus bayrağı sokmasına izin verilmeyen Anastasia, plastik poşetlerden ülkesinin bayrağını yaparak dikkatleri üzerine çekti. Genç kadının bu hareketi, karşılaşmanın ardından en çok konuşulanlardan oldu.

