Her şey 1970 yılında bir ailenin süs amacıyla Hollanda’dan Arjantin’e 10 kızıl karınlı Asya sincabı getirmesiyle başladı. Hayvanlar Buenos Aires eyaletindeki Luján’da bulunan bir çiftliğe yerleştirildi. CONICET (Ulusal Bilimsel ve Teknik Araştırma Konseyi) verilerine göre sonraki üç yıl içerisinde kaçan veya serbest bırakılan 5 sincap, ülkedeki ilk yabani popülasyonun oluşmasına yetti.

YAYILMALARINDA İNSAN ETKİSİ BÜYÜK

Sincapların çoğalmasına bölgedeki uygun çevre koşulları yardımcı olsa da ülkenin uzak noktalarına ulaşmalarında insan etkisi belirleyici oldu. Dikkat çekici görünümleri nedeniyle bazı sincaplar yakalanıp evcil hayvan olarak tutuldu, bazıları ise yüzlerce kilometre uzağa götürülerek doğaya bırakıldı. Böylece türün kendi başına aşamayacağı doğal sınırlar ortadan kalktı.

2023 yılına kadar küçük sincap gruplarının kaçması ve insanlar tarafından serbest bırakılmasıyla bağlantılı 28 ayrı olay belgelendi. Bu olayların bazılarında yalnızca 2, bazılarında ise 30 kadar hayvanın bulunduğu bildirildi. Tür günümüzde Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba ve Mendoza eyaletleri ile Buenos Aires Özerk Şehri dahil en az 20 idari bölgede görülüyor.

AĞAÇLARDAN ELEKTRİK HATLARINA KADAR ETKİLİYOR

Sincaplar ağaçların kabuklarını soyarak dalların kurumasına neden olabiliyor, meyve ve tohumlarla beslenerek tarımsal üretimi de etkileyebiliyor. Ayrıca elektrik ve telefon kabloları ile sulama sistemlerine zarar verdikleri de kayıtlara geçti.

Luján ve çevresindeki popülasyonun 100 bini aştığı ve yaklaşık 2 bin 186 kilometrekarelik alana yayıldığı tahmin ediliyor. Türün yeni bölgelere taşınmasını önlemek için yakalama, taşıma ve ticaretine yönelik kısıtlamalar uygulanırken, bazı bölgelerde popülasyonu azaltmaya yönelik kontrol çalışmaları da yürütülüyor.

Uzmanlar, yayılımın devam etmesi halinde sincapların yeni kent ve tarım bölgelerinde de kalıcı popülasyonlar oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle hayvanların insanlar tarafından yakalanıp başka bölgelere götürülmesinin engellenmesi, istilanın daha geniş alanlara taşınmaması açısından en önemli önlemlerden biri olarak görülüyor.