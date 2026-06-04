Küresel deniz ticaretinin kalbi konumundaki Panama Kanalı, tarihin en iddialı ve zorlu mühendislik projelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Panama hükümeti, ülkeyi boydan boya geçerek Kosta Rika sınırına bağlayacak 450 kilometre uzunluğundaki "Panama-David" yüksek hızlı tren hattı projesini başlattı.

Ülkede 50 binden fazla kişiye istihdam sağlaması beklenen bu devasa projenin en kritik ve tehlikeli virajını ise Panama Kanalı’nın üzerine inşa edilecek 4,5 milyar dolar maliyetli demiryolu köprüsü oluşturuyor.

KÜRESEL TİCARETİ KİLİTLEME RİSKİ BULUNUYOR

Dünyanın en işlek deniz rotalarından birinin üzerinde, gemi trafiğini aksatmadan devasa bir tren köprüsü inşa etmek mühendisleri kara kara düşündürüyor. En ufak bir hesap hatasının küresel ticareti kilitleme riski taşıdığı bu hassas süreçte Panama, projenin teknik onayını ve risk analizini dünyaca ünlü İspanyol devlet demiryolu şirketi Renfe’ye emanet etti.

Saatte 180 kilometre hıza ulaşacak trenlerin geçeceği bu köprü, kanal üzerindeki mevcut Yüzüncü Yıl Köprüsü’ne paralel olarak inşa edilecek.

Panama, bu hamlesiyle deniz ticaretindeki küresel liderliğini karayolu ve demiryolu lojistiğiyle de taçlandırmayı hedefliyor. İlk kazmanın bu yıl vurulması planlanan mega projede Renfe; su altı çalışmaları, istasyonların güvenliği ve tahliye rotaları gibi hayati raporları hazırlayarak milyarlarca dolarlık yatırımın kaderini belirleyecek. Enerji ve lojistik koridorlarının yeniden şekillendiği bu dönemde Panama'nın bu çılgın kumarının başarıya ulaşıp ulaşmayacağı, dünya genelinde büyük bir merakla bekleniyor.