Konuya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşan Federal İcra Servisi (FSSP) Başkanı Dmitriy Aristov, ülkeden gönderilen yabancı sayısındaki belirgin yükselişe dikkat çekti.

Ülkede sınır dışı edilen yabancı sayısı 2023 yılında 44 bin seviyesinde seyrederken, bu rakam 2024'te 87 bine yükselmiş, 2025 yılının tamamında ise yaklaşık 64 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca 2017 ile 2023 yılları arasındaki altı yıllık süreçte, çalışma izni veya göç mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 200 bin yabancı ülke vatandaşının Rusya'dan çıkarıldığı kaydedildi.

Öte yandan, Rusya yönetimi göç politikalarındaki tedbirleri daha da sıkılaştırmaya devam ediyor. Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in daha önce işaret ettiği üzere, 3 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte göçmenlerin sınır dışı edilmesine zemin hazırlayan yasal gerekçelerin kapsamı önemli ölçüde genişletildi.

Yeni mevzuat, ülkedeki denetim mekanizmalarını artırarak kural ihlali yapan yabancıların çok daha hızlı sınır dışı edilmesini hedefliyor.