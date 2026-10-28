Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, başkent Moskova'da düzenlenecek üst düzey uluslararası zirveler sebebiyle Üçüncü Çevre Yolu (TTK) sınırları içinde 29 Ekim'e kadar arasında mobil internet erişiminin geçici olarak kısıtlanabileceğini bildirdi.

İran, Ekvator Ginesi, Katar, Libya ve Venezuela liderlerini buluşturan Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu ile 22 devlet başkanı dahil 48 Afrika ülkesinin temsil edildiği Rusya-Afrika Zirvesi sırasındaki güvenlik protokolleri kapsamında alınan karar uyarınca, kısıtlamaların 27 ve 28 Ekim günleri saat 11.30'dan gece yarısına kadar, 29 Ekim'de ise sabah 09.30'dan itibaren uygulanması öngörülüyor.

Yetkililer kesinti süresince yalnızca resmî "beyaz liste"de bulunan internet sitelerine ve belirli dijital platformlara giriş yapılabileceğini, sesli telefon aramaları ile sabit ev interneti ve Wi-Fi hatlarının kesintisiz hizmet vermeye devam edeceğini belirtirken, güvenlik tedbirleri çerçevesinde kentin merkezindeki kritik cadde, köprü, sahil yolu ve geçitlerin de araç trafiğine kapatılacağını aktardı.