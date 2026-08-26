Sinyal kerevitleri başlangıçta restoran ve gıda sektörüne yönelik yeni bir yetiştiricilik faaliyeti oluşturmak amacıyla getirildi. Ancak çiftliklerden kaçan bireyler doğal su yollarına ulaştı. Daha hızlı büyümeleri, farklı su koşullarına dayanabilmeleri ve çok sayıda üremeleri yayılmalarını kolaylaştırdı.

YERLİ TÜRLERE ÖLÜMCÜL HASTALIK TAŞIYOR

Sorun yalnızca sayılarının hızla artması değil. Sinyal kerevitleri, kerevit vebası olarak bilinen hastalığın taşıyıcısı olabiliyor. Hastalık istilacı türü genellikle etkilemezken, İngiltere'nin tek yerli tatlı su kereviti olan beyaz pençeli kerevitler için ölümcül olabiliyor.

Üstelik sinyal kerevitleri yerli türden daha büyük ve saldırgan. Yiyecek ve yaşam alanı konusunda beyaz pençeli kerevitlerle rekabet ediyor. Hastalığın da eklenmesiyle yerli kerevit popülasyonları birçok bölgede ciddi biçimde geriledi. İngiltere Çevre Ajansı, beyaz pençeli kerevitlerin ülkede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

NEHİR KIYILARINI DA TAHRİP EDİYORLAR

İstilacı kerevitlerin verdiği zarar bununla sınırlı değil. Nehir kıyılarına yuva açmak için kazdıkları tüneller toprağı zayıflatabiliyor ve kıyı erozyonunu artırabiliyor. Ayrıca balık yumurtaları ve çeşitli su canlılarıyla beslenerek nehirlerdeki doğal besin zincirini etkileyebiliyorlar.

Yetkililer kalan yerli kerevit popülasyonlarını koruyabilmek için istilacı türlerin ulaşamadığı izole alanlar oluşturuyor. Bazı beyaz pençeli kerevitler güvenli su kaynaklarına taşınarak burada yeni popülasyonların kurulması sağlanıyor.

Kerevit vebası yalnızca hayvanların hareketiyle de yayılmıyor. Hastalığa neden olan etken, ıslak botlar ve suyla temas eden ekipmanlarla farklı nehirlere taşınabiliyor. Bu nedenle yetkililer nehirleri kullanan kişilere ekipmanlarını temizlemelerini ve başka bir su kaynağında kullanmadan önce en az 48 saat tamamen kurutmalarını tavsiye ediyor.

1970'lerde ekonomik kazanç sağlamak amacıyla başlatılan yetiştiricilik girişimi, böylece onlarca yıl sonra kontrol edilmesi son derece güç bir istilacı tür sorununa dönüşmüş durumda.