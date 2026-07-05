Dar yüz ölçümü ve yoğun nüfusu nedeniyle atık krizi yaşayan Singapur, anakaranın 8 kilometre güneyinde 350 hektarlık yapay bir depolama adası inşa etti. Bu mühendislik hamlesi, karadaki kentsel yerleşim alanlarını korurken ülkenin atık depolama sorununu tamamen açık denize transfer etti.

OKYANUSUN ORTASINDAKİ ÇÖP ADASI NASIL İNŞA EDİLDİ?

734 kilometrelik dar bir alana sıkışan 6 milyon nüfuslu Singapur, anakaradaki çöplüklerin tamamen dolması üzerine atık yönetimini açık denize taşıdı. Proje kapsamında Pulau Semakau ve Pulau Sakeng adlı iki küçük ada, 7 kilometrelik bir kıyı setiyle okyanusun ortasında birleştirildi.

Oluşturulan bu devasa havuzun içi, kimyasal sızıntı suyunu bölge içinde tutmak ve çevre suları korumak amacıyla geçirimsiz membran, deniz kili ve kaya katmanlarıyla tamamen izole edildi. 1999 yılında faaliyete geçen Semakau Düzenli Depolama Sahası, anakaradaki son aktif katı atık depolama alanının da güvenli bir şekilde kapatılmasını sağladı.

ÇÖP DEPOLAMA ALANI DENİZ EKOSİSTEMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Projenin başlangıç aşamasında çevre savunucuları ve kamuoyu, mercan resifleri ile deniz yaşamının zarar göreceği endişesiyle açık deniz çöp sahasına karşı çıktı. Ulusal Çevre Ajansı (NEA) ve ilgili kurumların yürüttüğü sistemik çevresel etki değerlendirmeleri, sızıntıları önleyecek mühendislik bariyerleriyle bu riskleri minimize etti.

Bölgede yürütülen son bilimsel izleme çalışmaları, ada çevresindeki deniz suyu kalitesinde hiçbir kirlilik veya bozulma emaresi olmadığını kanıtladı. Doğal ekosistemin korunduğu bu yapay bölge, 2005 yılından bu yana rehberli doğa yürüyüşleri ve sportif balıkçılık gibi rekreasyonel faaliyetler için halka açık tutuluyor.

YAPAY ADA GELECEKTE HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAK?

Uluslararası alanda "Cennetin Çöpü" olarak adlandırılan Semakau, günümüzde sadece bir katı atık depolama sahası olmanın ötesine geçmiş durumdadır. Ada, kentsel atıkların çevreye zarar vermeden depolanmasının yanı sıra ileri teknoloji çevre yatırımları için de küresel bir test alanı görevi üstleniyor.

Bölgede kurulan yüzer atık su arıtma tesisleri ve çoklu enerji kaynaklarını entegre eden mikro şebeke sistemleri, yenilenebilir enerji çözümlerinin geliştirilmesini sağlıyor. Kamu kurumlarının ortak yönetimiyle sürdürülen proje, büyük ölçekli kentsel atık krizlerine karşı sürdürülebilir bir model teşkil ediyor.