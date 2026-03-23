Nüfusu yaklaşık 260 kişiye kadar düşen Albinen köyü, doğal güzelliklerine rağmen ciddi bir göç sorunuyla karşı karşıya bulunuyor. Mediafax’ın aktardığı bilgilere göre hazırlanan destek paketi, yerleşim birimini yeniden canlandırmak için stratejik bir adım olarak nitelendiriliyor. Ancak sunulan bu maddi kaynak, belirli bir dizi katı kriterin karşılanması şartına bağlanmış durumda.

İKAMET ZORUNLULUĞU VAR

Mali teşvikten yararlanmak isteyen kişilerin, köy sınırları içerisinde en az 200 bin frank değerinde bir konut satın alması, inşa etmesi veya kapsamlı bir yenileme çalışması yürütmesi gerekiyor. Program kapsamında alınan konutların yazlık olarak kullanılmasına izin verilmiyor; mülkün ana ikametgah adresi olması zorunlu tutuluyor.

Söz konusu desteği alan kişilerin, Albinen’de en az 10 yıl boyunca kesintisiz yaşamayı taahhüt etmeleri bekleniyor. Bu süre zarfında köyden ayrılanların, aldıkları teşvik tutarını geri ödemekle yükümlü olduğu belirtiliyor.

YAŞ SINIRI VE VATANDAŞLIK ŞARTI

Başvuru sahiplerinin karşılaması gereken bir diğer kritik şart ise yaş sınırı olarak belirlendi. Teşvikten sadece 45 yaşından küçük bireyler faydalanabiliyor. Bu kısıtlama, bölgeye özellikle genç aileleri çekerek yerel okul ve sosyal yaşamın sürekliliğini sağlama amacını taşıyor. Adayların ayrıca İsviçre vatandaşı olması veya "C kategorisi" olarak bilinen daimi oturma iznine sahip olması şart koşuluyor.