İngiltere'de yayın yapan Radio Caroline'nın yayın akışı aniden kesildi. Ardından sunucular, normal yayınların durdurulduğunu duyurarak “Tanrı Kralı Korusun” marşını çaldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca sessiz kalan istasyon, daha sonra yeniden yayına dönerek dinleyicilerden özür diledi.

‘BİLGİSAYAR HATASI’ OLARAK AÇIKLADILAR

İstasyon Müdürü Peter Moore, olayın bir “bilgisayar hatası” nedeniyle yaşandığını açıkladı. Radio Caroline tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’taki yayın kuruluşlarının olası bir hükümdar ölümü durumunda hazır tuttuğu acil durum prosedürünün yanlışlıkla devreye girdiği belirtildi.

‘HÜKÜMDARIN ÖLÜMÜ’ PROSEDÜRÜ

Moore açıklamasında, “Ana stüdyomuzdaki teknik bir hata nedeniyle, yalnızca ihtiyaç halinde kullanılacak olan ‘Hükümdarın Ölümü’ prosedürü yanlışlıkla aktif edildi ve Majesteleri Kral’ın hayatını kaybettiği duyuruldu” ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA ÖZÜR MESAJI YAYIMLANDI

Yanlış anonsun ardından istasyonun standart prosedür gereği sessiz yayına geçtiği, daha sonra da canlı yayında özür mesajı yayımlandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca Kral Charles ve dinleyicilerden özür dilendi.

‘HABERİ DUYUNCA HEMEN AİLEME SÖYLEDİM’

Olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı dinleyiciler kısa süreli şok yaşadıklarını söylerken, bazıları ise durumun bir hata olduğunun anlaşılmasıyla rahatladıklarını belirtti. Bir dinleyici, “Haberi duyunca hemen aileme söyledim. Sonra bunun hata olduğunu öğrenince hepimiz gülmeye başladık” yorumunu yaptı.

KRAL VE KRALİÇE BELFAST’TA

Öte yandan Kral Charles’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kral Charles ile Kraliçe Camilla’nın, üç günlük ziyaret kapsamında Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’a giderek çeşitli etkinliklere katıldığı bildirildi. Kraliyet çifti, geleneksel İrlanda müziği ve dans festivali Fleadh Cheoil na hEireann kapsamında sanatçılar ve organizatörlerle bir araya geldi.