Ukrayna, Rusya'nın FPV (birinci şahıs görüşlü) dron saldırılarıyla felç etmeye çalıştığı lojistik hatlarını korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Donetsk bölgesi başta olmak üzere kritik ikmal ve yaralı tahliye güzergahlarını çelik ve balıkçı ağlarıyla ören Ukrayna yönetimi, yaklaşık 600 kilometrelik bir yol ağını tünel benzeri fiziksel bariyerlerle kapatmayı planlıyor.

300 milyon dolarlık dev bir yatırımla hayata geçirilen bu proje; Savunma, Altyapı ve Sağlık bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülüyor.

Modern savaş alanında yüksek teknolojili silahlara karşı düşük maliyetli ama etkili bir çözüm olarak öne çıkan bu "dron kalkanları", özellikle düşük irtifada uçan intihar dronlarının pervanelerine takılarak araçlara ulaşmasını engelliyor.

Fransa gibi ülkelerden temin edilen kullanım ömrünü tamamlamış balıkçı ağlarının dahi kullanıldığı sistem, günde ortalama 1 kilometre hızla inşa ediliyor. Yetkililer, bu fiziksel engellerin sadece askeri konvoyları değil, sivil altyapıyı ve hastane girişlerini de koruyarak modern savaş literatüründe savunma stratejilerini kökten değiştirdiğini vurguluyor.