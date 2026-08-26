Çin’in kuzey-orta kesimindeki Pinglu Vadisi ve bağlı olduğu 1200 kilometreyi aşan Shanxi Fay Sistemi'nin her yıl genişleyerek büyüdüğü saptandı. Tektonik plakaların basınca maruz kalması sonucu oluşan devasa kanyon ve fay hattı, yer kabuğunun gerilmesiyle ülkenin coğrafi yapısını değiştirmeyi sürdürüyor.

PİNLU VADİSİ HER YIL NEDEN GENİŞLİYOR?

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre genişliğinde ve 100 metre derinliğinde olan Pinglu Vadisi, Hindistan ve Avrasya plakalarının çarpışma basıncı ile manto hareketleri nedeniyle yılda 0,5 ila 1,6 milimetre arasında uzuyor. Yaklaşık 10-12 milyon yıl önce başlayan yer kabuğu gerilmesi günümüzde de aktifliğini korurken, bölgedeki kolay aşınan lös toprağı dik kanyonların oluşumunu hızlandırıyor.

TARİHİN EN ÖLÜMCÜL DEPREM BÖLGESİ

Söz konusu devasa rift sistemi, coğrafi yapıyı değiştirmesinin yanı sıra yüksek sismik risk taşımaya devam ediyor. 1556 yılında 800 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tarihin en büyük depremlerinden birine sahne olan bölgede, tektonik gerilimin ve deprem riskinin günümüzde de sürdüğü vurgulanıyor.