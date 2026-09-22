Polonya polisi Salı günü yaptıkları açıklamada, neo-Nazi gruplarıyla bağlantılı bir kişinin, ülkedeki bir cami ve okulu hedef alan bir saldırıyı gerçekleştirmeden önce yakalandığını duyurdu.

Varşova savcılığı, 2009 doğumlu Polonya vatandaşı Pawel G.'nin Cuma günü gözaltına alındığını duyurdu.

Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), şüphelinin yakalanmasının, daha önce gözaltına alınan 16 yaşındaki iki kişiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Şüphelinin bu kişilerle mesajlaşma platformları üzerinden terörist saldırı planladıklarını belirtti.

16 yaşındaki genç teröristler, Neo-Nazi çevreleri aracılığıyla çevrim temas halinde olduğu kaydedildi.

TERÖRİSTLERİ ÖRNEK ALMIŞLAR

ABW yaptığı açıklamada, "Şüpheli, geçmişteki terör saldırılarına ilişkin tartışmalara katıldı. Bazı konuşmalar olası saldırıların planlanmasına da değindi; katılımcılar, daha önce katliam yapam teröristlerin kullandığı yöntemleri analiz etti ve onları ilham kaynağı olarak gördü" ifadelerine yer verdi.

Hedefler arasında bir cami ve bir okulun yer aldığını belirten Adalet Bakanı Waldemar Zurek, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Polonya'da faşizme, nefrete ya da kanlı saldırıların planlanmasına hiçbir müsamaha gösterilmemiştir ve gösterilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Suçlamalar kapsamında Pawel G.'nin 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği bildirildi.

Soruşturma dahilindeki 16 yaşındaki diğer iki kişi, Kacper K. ve Wiktor S.'nin ise gençlik ıslah merkezlerine yerleştirildiği aktarıldı.