Somali Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hamza Abdi Barre başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, BAE'nin Somali'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelik müdahalede bulunduğu tespitini değerlendirdi.

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının kabineye sunduğu bilgilendirmenin ardından alınan kararla, Somali'nin BAE Büyükelçisinin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrılmasına ve BAE'nin Mogadişu Büyükelçisine ülkesine dönmesi için 72 saat süre tanınmasına hükmedildi.

Toplantıda ayrıca ülkenin genel güvenlik durumu, yürütülen askeri operasyonlar ve sosyal meseleler de masaya yatırıldı.

BAE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Mogadişu yönetiminin bu hamlesine Abu Dabi'den sert tepki gecikmedi. BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali hükümetinin BAE'ye yönelik "gerekçesiz ve düşmanca yaklaşımı" kınanırken, Abu Dabi yönetiminin Mogadişu'nun kendi iç anlaşmazlıklarına dahil edilmesinden üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Somali makamlarının "sorumsuz" davranışlarının ikili ilişkilere ve işbirliğine zarar verdiğinin altı çizilen açıklamada, devletlerarası ilişkileri etkileyen kararların siyasi hesaplardan ve iç çekişmelerden uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Somali hükümetinin düşmanca tutumları nedeniyle BAE'nin Ocak 2026'da başkent Mogadişu'daki büyükelçiliğini kapattığı ve diplomatik personelini geri çektiği hatırlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İki ülke arasında tırmanan diplomatik krizin arka planında ise egemenlik tartışmaları yer alıyor. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, daha önce gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında BAE'yi ülkesinin egemenliğini ve ulusal birliğini zayıflatmaya yönelik faaliyetler yürütmekle suçlamıştı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı da BAE'nin iç işlerine müdahalesinden duyulan ciddi endişeyi dile getirerek, Abu Dabi yönetimine Somali ile tüm ilişkilerini yalnızca federal hükümet üzerinden yürütmesi çağrısında bulunmuş ve ülkenin toprak bütünlüğünü korumak adına uluslararası hukuk çerçevesinde gereken her türlü adımın atılacağını duyurmuştu.