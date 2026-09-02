Hindistan'da 20 yaşındaki Samay Sanghvi tarafından kurulan teknoloji girişimi Alteon, okyanus rüzgarlarından enerji elde ederek bir yıldan fazla süre kesintisiz havada kalabilen otonom uçaklar geliştirmek üzere 2,5 milyon dolarlık ön tohum yatırım aldı.

Küresel risk sermayesi dünyasının tanınan isimlerinden Lachy Groom liderliğinde ve Together Fund’ın katılımıyla gerçekleşen yatırım turu, havacılık sektöründe büyük yankı uyandırdı. Kurucu Sanghvi, yatırımcı Groom'un projenin potansiyelini görerek henüz ilk görüşmenin ilk 30 dakikasında yatırım kararı aldığını belirtti.

Alteon'un geliştirdiği otonom hava araçları, geleneksel uçakların aksine uçuşu sürdürmek için sürekli yakıt veya batarya gücüne ihtiyaç duymuyor. Tasarım, albatros kuşlarının rüzgardan enerji kazanmak amacıyla kullandığı "dinamik süzülme" tekniğini ilham alıyor.

OKYANUS ÜZERİNDE ENERJİ TOPLUYOR

Yaklaşık 3 metre kanat açıklığına sahip olması planlanan sabit kanatlı küçük uçaklar, okyanus yüzeyindeki farklı hızlarda hareket eden hava katmanları arasında tekrarlayan manevralar yaparak enerji topluyor. İlerleyen aşamalarda uçağın pervanelerinin türbin olarak kullanılması ve elde edilen rüzgar enerjisinin bir kısmının elektriğe dönüştürülerek araçtaki bataryaların şarj edilmesi hedefleniyor.

CNBC'de yer alan habere göre, sıra dışı hava aracının ilk aşamada deniz gözetimi faaliyetlerinde kullanılması ve hükümetlerin kendi karasularındaki hareketliliği gerçek zamanlı takip etmesine olanak sağlaması planlanıyor.

Proje henüz rüzgar enerjisiyle kesintisiz uçuş yeteneğini tam olarak kanıtlamış olmasa da şirket önemli aşamaları geride bıraktı. Bengal Körfezi üzerinde yapılan son otonom testte uçak, su yüzeyinden sadece 1 metre yüksekte saatte 62 mili aşan hızla uçarak 7 adet O şeklindeki döngüyü başarıyla tamamladı.

Girişimin bir sonraki ana hedefi ise itiş gücü tamamen kapalıyken uçağın yalnızca rüzgar enerjisiyle uçuşunu sürdürebileceği "enerji nötr" aşamaya geçmek olacak.