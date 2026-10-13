Panama’nın güney bölgesi, pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan ilk verilere göre sarsıntı, yerel saatle 18.20 sıralarında, ülkenin güneyinde yer alan Río Grande’nin yaklaşık 18 kilometre batısında kaydedildi.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmedi.

Son sarsıntı, Panama’nın güneyinde cuma günü kaydedilen iki büyük depremin ardından meydana geldi.

Bölgede cuma günü ilk olarak 7.7 büyüklüğünde, ardından ise 6.6 büyüklüğünde iki güçlü deprem yaşanmış ve bu sarsıntıları çok sayıda artçı deprem takip etmişti.

Cuma günü yaşanan önceki depremler, merkez üssüne yakın konumdaki bölgelerde bazı binaların çökmesine yol açmış ve ülkenin farklı kesimlerinde güvenlik amacıyla tahliye işlemleri gerçekleştirilmişti.

Cumartesi günü ise Villa de los Santos kentinde bulunan bir kilisenin kulesinde deprem kaynaklı hasar oluştuğu bildirilmişti.