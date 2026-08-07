Başarılı oyunculuğuyla tanınan Ülkü Hilal Çiftçi, bu kez ailesindeki gelişmeyle gündeme geldi. Annesi Kader Çiftçi'nin, eşi Ünal Çiftçi hakkında boşanma davası açtığı öğrenildi. Mahkemeye sunulan dilekçede zina iddiasında bulunan Kader Çiftçi, kızının dizi ve sinema projelerinden elde ettiği gelirin aile dışında harcandığını öne sürdü.

BOŞANMA DAVASINDA ZİNA İDDİASI

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre Kader Çiftçi, evliliğini sonlandırmak için mahkemeye başvurdu. Dava dilekçesinde eşi Ünal Çiftçi'nin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini öne süren Kader Çiftçi, boşanma talebini zina iddiasına dayandırdı.

'KIZIMIN KAZANDIĞI PARAYI BAŞKA KADINLARA HARCADI' İDDİASI

Dilekçede yer alan iddialara göre Kader Çiftçi, oyuncu kızı Ülkü Hilal Çiftçi'nin dizi ve sinema projelerinden kazandığı gelirlerin eşi tarafından başka kadınlar için harcandığını ileri sürdü. Anne Çiftçi, bu durumun aile içindeki huzuru bozduğunu ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını savundu.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN AİLESİNDE YAŞANAN GELİŞME GÜNDEM OLDU

Çocuk yaşta oyunculuk kariyerine adım atan ve birçok dizi ile sinema filminde rol alan Ülkü Hilal Çiftçi'nin ailesinde yaşanan bu gelişme magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Taraflardan dava sürecine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, boşanma davasının önümüzdeki günlerde mahkemede görülmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, reşit olmayan kızının ailesinden izinsiz çalıştırıldığı ve rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü oyuncunun menajerlik şirketi konuyla ilgili açıklama yaptı





