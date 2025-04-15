Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Alişan Satılmış, Atilla Kaya ve Suat Başaran, 3 Mayıs Türkçüler Günü'nde İYİ Parti’ye katılacak. Katılımın, partinin düzenleyeceği etkinlik kapsamında gerçekleşmesi planlanıyor. Törenin detayları ve katılımın resmi duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile eski Ülkü Ocakları Başkanları Atilla Kaya, Suat Başaran ve Alişan Satılmış geçtiğimiz gün İsmail Türk’ün oğlu Avukat Oğuzhan Türk’ün düğününde bir araya geldi.
Atilla Kaya, Suat Başaran ve Alişan Satılmış, İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda görülen davanın ilk duruşmasını takip etmişti.