Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde Ülkü Ocakları üyeleri, bölge esnafını ziyaret ederek hazırladıkları zarfları dağıttı. Ahilik kültürünü yaşatma temasıyla kurgulanan zarfların içinden, tanıtım broşürünün yanı sıra siftah parası adı altında 5 lira çıktı.
ZARFTAKİ MİKTAR TEPKİ ÇEKTİ
Zarftan çıkan 5 lirayı gören esnaf duruma tepki gösterdi. 200 liranın bile alım gücünü yitirdiğini belirten işletme sahipleri, 5 lira dağıtılmasını kendileriyle dalga geçmek olarak nitelendirdi.
Tepkilere neden olan Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı imzalı zarfların içinde paranın yanı sıra yazılı bir metin de yer aldı.
Dağıtılan metinde, "Hak ile Sabır dileyip, bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp, bizi geçen bizdendir. Elin, kapın, sofran herkese açık olsun anlayışıyla, Ahilik kültürünü yaşatan esnafımıza, bereketli bol kazançlar diliyorum" ifadeleri bulundu.