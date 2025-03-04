Lüks tasarımlarıyla dikkat çeken ve her seferinde adından söz ettiren teknoloji devi Caviar, yeni ultra modeliyle merak uyandırdı. Samsung’un Galaxy S25 Ultra modelini temel alan marka, ilhamını ise sinemadan aldı. Marka, Viper adlı özel bir tasarım modeli gerçekleştirdi. Telefonun tasarımında üst düzey malzemeler kullanan marka detay işçiliğiyle resmen farkını ortaya koydu. Bu tasarım ise tek bir kişi için üretildi.

CİHAZIN HER DETAYI ULTRA LÜKS

Sınırlı üretim koleksiyonlarından biri olan Viper, John Wick serisinin karanlık ve sofistike atmosferi bu tasarıma ilham kaynağı oldu. Özel olarak tasarlanan bu telefonun gövdesinde havacılık endüstrisinde kullanılan özel titanyum alaşımıyla yapıldı. Üzerinde, John Wick’in efsanevi tabancasına gönderme yapan özel işlenmiş motifler bulunuyor. Cihazda en dikkat çeken unsur ise silah kabzasını andıran bir detay olması. Ve bu kısma altın bir kum saati yerleştirildi. Bu küçük detay filmin geri sayım sahnelerine bir atıfta bulunuyor.

1 KİŞİ İÇİN ÜRETİLDİ! FİYATI 9.000 DOLAR

Teknik özellikleri bakımından Galaxy S25 Ultra ile birebir olan "Viper" tasarım açısından tamamen özgün bir kimliğe sahip. Caviar, bu özel modeli sadece tek bir kişi için üreterek ona tamamen eşsiz bir deneyim sunmayı amaçladı. Bu nadide cihazın fiyatı ise tam 9.000 dolar olarak belirlendi.

Bu koleksiyon ürününün kimin için tasarlandığı henüz bilinmiyor.