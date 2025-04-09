Ekonomide bozulan dengeler varsıl ve yoksul arasındaki servet farkını büyütürken gelir eşitsizliğinin büyümesine neden oluyor. Bu durumun en net örnekleri her geçen yıl daha da derinleşen ekonomik kriz ortamında milyonlar yoksullaşırken, Türkiye’de zengin sayısının artmasıyla ortaya çıkıyor.

Küresel danışmanlık firması Henley&Partners’ın araştırmasına göre Türkiye’de 2024 sonu itibarıyla 40 bin 200 dolar milyoneri bulunuyor. Türkiye’de 100 milyon doların üzerinde serveti bulunan 131 centi-milyoner bulunuyor. Türkiye’de dolar milyarderi sayısı ise 16 olarak hesaplandı. Ekonomin kalbi İstanbul’da ise 15 bin milyoner, 58 centi-milyoner ve 10 milyarder yaşıyor. Araştırmada Türkiye’de kişi başına düşen ortalama likit servetin 11 bin 200 dolar olduğu tespit edildi.

NEW YORK ZİRVEDE

İsviçre merkezli banka UBS’in 2024 yılı servet raporunda Türkiye’de servetin bir yılda TL bazında yüzde 157, dolar bazında ise yüzde 63.2’lik yıllık büyüme kaydettiği açıklanmıştı. Üstelik Türkiye’de dolar milyoneri sayısının 2028’e kadar yüzde 43’lük büyük bir artışla 87 bin kişiye ulaşacağı tahmin edilmişti. Bu veriler, Türkiye’de küçük bir grubun hatalı ekonomi politikalarını kendi servetlerini büyütmek için nasıl kullandığının özeti olmuştu.

Henley&Partners’ın ‘Dünyanın en zengin şehirleri 2025’ raporuna ABD damga vurdu. New York, 818 centi-milyoner ve 66 milyarder dahil olmak üzere 384 bin 500 yüksek net servete sahip bireyle zirvede yer aldı. İkinci sırada 342 bin 400 milyoner ile San Francisco ve Silikon Vadisi’ni kapsayan Bay Area takip etti. Son 10 yılda dolar milyoneri sayısının en hızlı büyüdüğü şehir ise yüzde 142’lik artışla Çin’den Shenzen oldu.

Trump’ın zenginlere faturası 370 milyar $

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret partnerlerine getirdiği karşılıklılık esaslı tarifeler piyasalarda satış baskısı oluştururken, dünyanın en zengin 10 kişisinden 9’unun servetleri yılbaşından bu yana yaklaşık 370 milyar dolar geriledi. Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın serveti yılbaşından bu yana 135 milyar dolar azalarak en sert darbeyi aldı. Warren Buffet 11.5 milyar dolarlık kazançla listede bu dönemde servetini artıran tek milyarder oldu.