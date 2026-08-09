UltraAslan tribün lideri Sebahattin Şirin, bu sabah dört suçlamayla gözaltına alındı.

Asıl adı Muzaffer Şirin olan Sebahattin Şirin'in gözaltı işlemleri esnasında rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre birden fazla stenti bulunduğu öğrenilen Şirin, tansiyonunun düşmesi üzerine hastaneye sevk edildi.

Şirin'in hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Vatan Emniyet'e götürüldüğü öğrenildi.

Şirin'in işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şirin, dün gece yarısı yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenmiş ve "Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacaklar" iddiasını gündeme taşımıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Şirin hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Şirin'in, "6222" "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "uyuşturucu kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Şirin'in evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 4 çelik yelek ele geçirilmişti.

Aramalarda ayrıca avro, pound ve Türk lirası cinsinden para bulunduğu belirtilmişti.