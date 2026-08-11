İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet', 'Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma', 'Örgütlü olarak karaborsa bilet dolandırıcılığı' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından gözaltına alınan, 'Sebahattin Şirin' ismini kullanan Galatasaray taraftar grubu UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şirin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.





"SAYIN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" DİYE BAĞIRDI



Şirin, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede araçtan inerken basın mensuplarına doğru seslenerek "Sayın Öcalan'a Özgürlük" sloganı attı.



Şirin'in teröristbaşı Öcalan'a yönelik sözleri kısa sürede tepki topladı.



EVİNDEN 65 MİLYON TL ÇIKMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ultrAslan tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda “Sebahattin Şirin” adıyla tanınan Muzaffer Şirin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında evinde yapılan aramada bulunanlar şu şekilde:

841 bin 895 Euro

51 bin 953 Dolar



18 bin 865 Sterlin

795 bin 825 TL

Yaklaşık 13 milyon 351 bin TL değerinde altın ve mücevherat

500 bin TL değerinde Hint seti

350 bin TL değerinde pırlanta kolye







AİLESİYLE 51 MİLYON TL'LİK PARA TRAFİĞİ



Gazeteci Yiğit Uzun, Şirin ve aile üyeleri arasındaki para trafiğinin detaylarını paylaştı.



- MASAK Verisine göre Sebahattin Şirin'in 26 yaşındaki oğlu şoför İbrahim Şamil Şirin’in aylık geliri 39 bin TL ancak banka hesaplarında 38,4 milyon TL hareket tespit edildi. Üzerine kayıtlı 2 değerli gayrimenkul ve elektronik para (Papara/PayFix) hesaplarında milyonlarca liralık işlem bulunuyor.



- Baba Muzaffer Şirin: Hesaplarında 12,5 milyon TL işlem hacmi var. Özellikle 2023 yılında dikkat çekici bir sıçrama yaşanmış.



- Baba-oğul arasında 1,5 milyon TL transferin yanı sıra, tam 1.282 farklı kişiyle 12,3 milyon TL'lik dev bir para trafiği gerçekleşmiş.



