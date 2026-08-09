İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun’un 14-15. maddelerine muhalefet, TCK 191-uyuşturucu madde bulundurma/kullanma, TCK 220-örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve TCK 217/A “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kapsamında Sebahattin Şirin olarak ismini değiştiren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı verdi.

Şirin'in, gözaltına alındığı bildirildi.

Şirin, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenmiş ve 'Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar' iddiasını gündeme taşımıştı.

Şirin paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Akın Gürlek Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla herşeyimle destek vereceğim. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için ÇIKTIĞINIZ BU BÜYÜK MÜCADELEDE bu tarz küçük olaylarla ADINIZIN kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz."