İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Sebahattin Şirin” adıyla tanınan Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

Şirin hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 14 ve 15’inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma” suçlamaları yöneltildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda “Sebahattin Şirin” adıyla tanınan ve UltrAslan tribün lideri olduğu belirtilen Muzaffer Şirin’in evinde arama yapıldı.

EVİNDEN SERVET ÇIKTI

9 Ağustos’ta saat 14.30’da başlayan ve 23.00’e kadar süren aramada, 841 bin 895 euro, 51 bin 953 dolar, 18 bin 865 sterlin ve 795 bin 825 lira ele geçirildi.

Aramada ayrıca yaklaşık 13 milyon 351 bin lira değerinde altın ve mücevherat, 500 bin lira değerinde Hint seti ve 350 bin lira değerinde pırlanta kolye bulundu.

Ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarının toplam değerinin yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirildi.

SİLAH VE BALİSTİK YELEKLER DE BULUNDU

Evdeki aramada ayrıca 1 silah, 141 adet 9x19 milimetre fişek, 4 balistik yelek, 3 iPhone ve 3 SIM kart ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.