Türkiye’nin ilk kayak merkezi Uludağ’da, ‘mimari’, ‘yangın tesisatı’ ve ‘yangın algılama’ sistemlerinde 38 eksiklik bulunması nedeniyle kapatılan otelde, görevli personel ve kayak malzemesi satan çalışanlardan oluşan bir grup genç, pasta ve çerez eşliğinde çay içti. Saat 05.00 civarında, otelin arka tarafındaki kafe-restoran verandasında bulunan şöminenin yanına bırakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, duvardaki süs bitkilerini tutuşturdu. Güvenlik kameralarına yansıyan yangına, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler 9 kişiyi kurtarırken, otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ve oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) hayatını kaybetti. Yahya Usta’nın eşi Fikriye Usta (57) ise ağır yaralandı.

BABA VE OĞUL DEFNEDİLDİ, ANNE HAYATTA KALMA MÜCADELESİNDE

Eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ve oğlu, Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta, Ulu Camii’de düzenlenen cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe edilen Fikriye Usta’nın sağlık durumu ise kritikliğini koruyor.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yangınla ilgili soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İşletme sahibi, işletme müdürü, kayak odası çalışanı ve otelin mülk sahibi dahil 5 şüpheli gözaltına alındı. ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

OTEL MÜHÜRLENDİ, BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişinin incelemelerini tamamlamasının ardından otel, Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Jandarma, otelin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor. İstanbul’dan gelecek bilirkişi heyetinin, 2 Nisan’da Uludağ’a gelerek otelde inceleme yapması planlanıyor.