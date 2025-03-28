Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan bir grup genç, birlikte pasta ve çerez yiyip çay içti.

Grubun, saat 05.00 sıralarında otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasında bulunan şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımlar duvarda bulunan süs bitkilerini tutuşturdu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler 9 kişiyi tahliye ederken, otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta öldü, eşi Fikriye Usta ise ağır yaralandı.

OTELİ KİRALAYAN ŞİRKETİN YÖNETİCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı yürütmeleri için 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirdi. Otelin müdür olan T.D. dün gözaltına alındı.

Soruşturmayı sürdüren savcılık, olay gecesi otelde görevli olan 3 çalışanı dün gece gözaltına alırken, tesisi kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Sorgulaması devam eden şüpheliler, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edilecek.

Bu arada yangında ağır yaralanan Fikriye Usta'nın Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Doktorlar Usta'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden Yahya Usta ile oğul Berkin Usta, öğle namazının ardından Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.