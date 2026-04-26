Bursa Uludağ’da 27 Mart 2025’te meydana gelen ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Üsta, oğlu Berkin Üsta ve eşi Fikriye Üsta’nın ölümüyle sonuçlanan otel yangınına ilişkin davada çarpıcı iddialar gündeme geldi.

Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama sürecinde, ailenin avukatı İsmail Eray Çokal, yangına ilk müdahale için gelen itfaiye ekiplerinin teknik imkansızlıklar nedeniyle alevleri kontrol altına alamadığını savundu. Görgü tanıklarının ifadelerine ve bilirkişi raporuna dayandırılan iddiaya göre, olay yerine ulaşan iki itfaiye aracından birinin suyu saniyeler içinde tükenirken, diğer aracın hortumu mesafeye yetmediği için yangına müdahale edilemedi.

Avukat Çokal, yangının başlangıç aşamasında kontrol altına alınabilecek boyutta olduğunu ancak yerel ekiplerin yetersiz kalması üzerine 45 dakika mesafedeki şehir merkezinden takviye beklendiğini belirtti. Çokal, yargılama sürecine dahil edilen tanık beyanlarına atıfta bulunarak, "O esnada iki adet itfaiye aracı gelmişti. Bu araçlardan birinin hemen suyu bitti ve çeşmeye tekrardan su almaya gitti. Diğerinin ise hortumu kısa geldiği için yangına tam müdahale edemedi" ifadelerini kullandı. Müdahaledeki bu gecikmenin, yangının tüm binayı sarmasına ve dumandan zehirlenmelerin yaşanmasına neden olduğu ileri sürüldü.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, yangının kafe bölümündeki şömineden çıkan közlerin alev alması sonucu başladığı tespit edilirken, otelin daha önceki denetimlerde saptanan 38 ayrı teknik eksikliğe rağmen faaliyetine devam ettiği bilgisi yer aldı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen otel sahibi ve müdürünün tutuksuz yargılandığı davada mahkeme heyeti, iddiaların yerinde incelenmesi amacıyla olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde; 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel'de, 27 Mart 2025'te saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahale ederken, Bursa'dan da takviye ekipler sevk edildi. Binayı saran alevler söndürüldü, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Üsta yaralandı. Fikriye Üsta da tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.