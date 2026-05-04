Uludağ İçecek, Orta Doğu’daki büyüme stratejisi kapsamında Palm City FC ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde Uludağ Premium markası kulübün forma arkasında yer alacak; şirket, bu iş birliğiyle bölgede marka görünürlüğünü ve dijital etkileşimini artırmayı hedefliyor.

DUBAİ'YE AÇILIYOR

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, bu sponsorluğun sadece bir logodan ibaret olmadığını, markanın Dubai ve Körfez bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarının bir yansıması olduğunu vurguladı. Kızıl, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak 100 yılı aşan mirasımızı, bugün dünyanın en dinamik merkezlerinden biri olan Dubai'ye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Kısa süre önce bölgede kurduğumuz 'Uludag Gulf Beverages LLC' şirketimizle özellikle HORECA (otel, restoran, kafe) sektöründe çok güçlü bir ivme yakaladık. Palm City FC, tıpkı Uludağ markası gibi geleneksel yapıya meydan okuyan, yenilikçi ve sınırları zorlayan bir vizyona sahip. Bu iş birliği, Dubai'deki yatırımlarımızı ve bölgeye olan inancımızı pekiştiriyor. Palm City'nin sahada hırsı ve dijital dünyadaki gücü, Uludağ Premium ve efsanevi gazozumuzun küresel marka yolculuğuyla mükemmel bir sinerji oluşturacak diye düşünüyorum."