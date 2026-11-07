Bursa Uludağ’da tatilcilerin bulunduğu Sarıalan bölgesine inen ayı ve 3 yavrusu, yol kenarındaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Bölgede gezinen ayı ve yavruları, daha sonra ormana girip gözden kayboldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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