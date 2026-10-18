Uludağ'da iki gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 1'inci ve 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki pistler karla kaplandı.

16 Ekim'de öğle saatlerinde başlayan kar, gün içinde yerini karla karışık yağmura bıraktı. Gece saatlerinde yeniden etkisini artıran kar yağışı, 17 Ekim boyunca ve gece yarısına kadar aralıksız sürdü.

Yolların kapanmaması için Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Uludağ'da 18 Ekim sabahı ise güneşli hava hakim oldu.

Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük 2 derece ölçüldüğü Uludağ için öğleden sonra aralıklarla kar yağışı beklentisi paylaşıldı. Meteorolojiden alınan bilgilerde, 25 Ekim'e kadar kar yağmayacağı tahmini de yer aldı.

KAYAK SEZONU İÇİN ARALIK BEKLENTİSİ

Toplam 8 bin 500 yatak kapasiteli 18 otelin bulunduğu Uludağ'da, kayak sezonunun kar yağışına bağlı olarak aralık ayında başlaması öngörülüyor.