Son Dakika Arama
DOLAR 44,31 0,02 (%0,04) EURO 51,25 -0,08 (%-0,15)
Sosyal Medya
Haber ara... Sözcü Tv
Haberler - Resmi İlanlar

ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın:
T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

11.03.2026

Sayı : 2025/129 Esas 
Konu : Gaiplik İlanı

EMİNE ÜRPER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SALİH ÜRPER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.03.2026

GAİP 

TC KİMLİK NO : 41747109496
ADI SOYADI : SALİH ÜRPER
BABA ADI : MAHMUT
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 03/01/1996
DOĞUM YERİ : ULUDERE
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02428142