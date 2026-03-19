ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
11.03.2026
Sayı : 2025/129 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
EMİNE ÜRPER ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SALİH ÜRPER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.03.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 41747109496
ADI SOYADI : SALİH ÜRPER
BABA ADI : MAHMUT
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 03/01/1996
DOĞUM YERİ : ULUDERE
