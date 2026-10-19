ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/213

DAVALI : BİRTANE ÇETİN

Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Aşağıçerçi Köyü 144 ada 67 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığındandava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/04/2027 günü saat:09:30 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02572100