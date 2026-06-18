Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Ankara'daki Tarihi Ulus Hali'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında hem ekonomik krize hem de partisinin iç gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Özel, sokaktaki asıl öfkenin iktidara yönelik olduğunu vurguladı. Halkın Özgür Özel'e yoğun ilgisi dikkat çekti.

Özel, hükümetin ekonomik tablodan kaynaklanan tepkileri CHP'nin iç meselesi gibi göstermeye çalıştığını belirterek, "Hükümet; yoksulluktan, hayat pahalılığından, işsizlikten ve güvencesizlikten kendine olan öfkeyi, partimize 'butlan' işi yaparak başka bir yere yönlendirdi," ifadelerini kullandı.

"HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ KONUŞULMALI"

Meclis çalışmalarından ve il ziyaretlerinden fırsat bularak Ankara esnafıyla bir araya geldiklerini belirten Özel, vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiye dikkat çekti. Seçmenin asıl derdinin geçim sıkıntısı olduğunun altını çizen CHP Lideri, parti içi tartışmaların bir an önce son bulması gerektiğini belirterek önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu:

"Dün verilen imzaları hemen ilçe seçim kuruluna 'Kurultay yapıyoruz' deyip, Kemal Bey'in bizi bir an önce sokağın gündemine döndürmesi lazım. Her yerden insan geliyor, kızıyor, söyleniyor. Bizim bu vatandaşın hükümete olan öfkesini iktidarı değiştirme enerjisine çevirmemiz lazım. Parti yüzde 38 olmuş, AK Parti baş aşağı gidiyor. Bütün muhalefet doğru bir hatta iktidar değişimine giderken, hadi bakalım olmadık işler."

"BİZE BİNA LAZIM DEĞİL, SOKAĞA ÇIKABİLEN GENEL BAŞKAN VAR"

Yaşanan hukuki ve siyasi süreçlere de değinen Özel, polis zoruyla binalarından çıkarıldıklarına atıfta bulunarak "Bize bina lazım değil" çıkışını yaptı. CHP'nin her türlü müdahaleye rağmen milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vatandaşın sorunlarını konuşan, 20 bin liralık emekli maaşının yetmediğini konuşan, asgari ücreti konuşan, gençlerin ümitsizliğini ve esnafın çaresizliğini konuşan halkın partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek. Her türlü çelmeye ve müdahaleye rağmen biz milletin sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a şükür, partinin başında seçilmiş ve sokağa çıkabilen bir genel başkan var."

Özel, Altındağ ve Ulus ziyaretlerinin ardından yarınki Denizli programı ve bu akşam Gazeteciler Cemiyeti'nde katılacağı etkinlik ile temaslarına devam edeceğini belirtti.