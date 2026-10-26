AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul Barosu seçimleri ile bazı siyasi partilerin oylarındaki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, İstanbul Barosu seçimlerinde Ümit Kocasakal’ın kazanmasının son dönemde yükselişe geçtiğini belirttiği ulusalcı ve milliyetçi eğilimlerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Tayyar, İYİ Parti, Anahtar Parti ve Zafer Partisi’nin oylarındaki görece artışın da aynı çerçevede değerlendirilebileceğini belirterek bu eğilimlerin farklı nedenleri olabileceğini söyledi.

EKONOMİK VE TOPLUMSAL OLAYLAR

Söz konusu değişimi yalnızca çözüm sürecine yönelik karşıtlıkla açıklamadığını belirten Tayyar, kontrolsüz sığınmacı politikası, demografik yapıdaki değişim ve gelir dağılımındaki bozulmayı da olası nedenler arasında sıraladı.

Tayyar, seçim sonuçlarının toplumsal değişim ve beklentiler hakkında önemli ipuçları verdiğini ifade etti.

SİYASİ PARTİLERE REKABET ÇAĞRISI

İstanbul 1 ve 2 No’lu barolar ile ticaret ve sanayi odalarının seçimlerinde de değişim talebinin görüldüğünü belirten Tayyar, siyasi partilerin de teşkilat seçimlerini rekabete açması gerektiğini savundu.

Tayyar, parti kongrelerinde rekabetin artmasının toplumsal eğilimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını belirterek milletvekili adaylarının belirlenmesinde de benzer bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

“TOPLUMDAN YÜKSELEN SESE KULAK VERİLMELİ”

Toplumun karar alma mekanizmalarında daha etkili olmak istediğini belirten Tayyar, siyasi partilerin yaklaşan seçimler öncesinde sandık sonuçlarını iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Tayyar, tüm siyasi partilerin toplumsal talepleri dikkate alması ve seçmenin beklentilerine göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.