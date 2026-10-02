A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi Grup 1’deki üçüncü maçında bu akşam 21.45’te deplasmanda Belçika ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar için sadece bir puan savaşı değil, aynı zamanda taraftardan af dileme maçı anlamını taşıyor. Grupta oynadığı ilk iki maçta sıfır çekerek dibe demir atan Bizim Çocuklar, geçen hafta iki maçta büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

AVERAJIMIZ EKSİ 4

İki maçta kalemizde gördüğümüz 5 gole karşılık sadece 1 gol üretebildik ve -4 averajla son sıraya çakıldık. Fransa (1-0) ve İtalya’nın (4-1) arkasında kalan millilerin bu dağınık görüntüsü, Türk futbolunun genetiğine asla yakışmıyor. Montella ve futbolcuların sahaya yansıttıkları bu vizyonsuz tablonun ardından Türk halkına büyük bir özür borcu var. Ödemeye başlayın!