UEFA Uluslar A Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlanırken, A ve B ligleri arasındaki düşme-çıkma play-off mücadeleleri de büyük bir heyecana sahne oldu. Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar, 23 Mart’ta oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.
ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ SONUÇLARI
- Danimarka 1-0 Portekiz
- Hırvatistan 2-0 Fransa
- Hollanda 2-2 İspanya
- İtalya 1-2 Almanya
DÜŞME VE ÇIKMA PLAY-OFF İLK MAÇ SONUÇLARI
A Ligi’nde kalma ve B Ligi’ne düşmeme mücadelesi veren takımlar ilk maçlarını oynadı. İki maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin kazananları A Ligi’nde kalırken, kaybedenler B Ligi’ne düşecek.
- Avusturya 1-1 Sırbistan
- Ukrayna 3-1 Belçika
- Yunanistan 0-1 İskoçya
- Türkiye 3-1 Macaristan
Rövanş karşılaşmaları sonrası yarı finalistler ve lig değişimleri kesinleşecek.