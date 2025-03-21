UEFA Uluslar A Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlanırken, A ve B ligleri arasındaki düşme-çıkma play-off mücadeleleri de büyük bir heyecana sahne oldu. Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar, 23 Mart’ta oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.

ÇEYREK FİNAL İLK MAÇ SONUÇLARI

  • Danimarka 1-0 Portekiz
  • Hırvatistan 2-0 Fransa
  • Hollanda 2-2 İspanya
  • İtalya 1-2 Almanya

DÜŞME VE ÇIKMA PLAY-OFF İLK MAÇ SONUÇLARI

A Ligi’nde kalma ve B Ligi’ne düşmeme mücadelesi veren takımlar ilk maçlarını oynadı. İki maç üzerinden oynanacak eşleşmelerin kazananları A Ligi’nde kalırken, kaybedenler B Ligi’ne düşecek.

  • Avusturya 1-1 Sırbistan
  • Ukrayna 3-1 Belçika
  • Yunanistan 0-1 İskoçya
  • Türkiye 3-1 Macaristan

Rövanş karşılaşmaları sonrası yarı finalistler ve lig değişimleri kesinleşecek.