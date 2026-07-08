Küresel finans piyasalarının önde gelen endeks sağlayıcılarından S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), yayımladığı yıllık ülke sınıflandırması raporunda Türkiye borsasını yakın takibe aldığını duyurdu. MSCI tarafından atılan adımların ardından gelen duyuruda, Türkiye'deki piyasa erişilebilirliği ve hisse senedi sahipliğinde şeffaflık konuları temel gerekçeler arasında gösterildi. ŞEFFAFLIK YAKINDAN İZLENİYOR Kurum Türkiye’nin mevcut durumda "Gelişmekte Olan Piyasa" (Emerging) kategorisinde bulunduğunu hatırlattı. S&P DJI, Türkiye piyasalarındaki hisse senedi sahipliği şeffaflığı dahil olmak üzere piyasa erişilebilirliğine ilişkin yapısal endişeleri ve Türk makamlarının bu süreçte hayata geçirdiği düzenleyici tedbirleri takip etmeyi sürdürdüğünü aktardı. 1 YILLIK SÜREÇ VE FRONTIER RİSKİ Açıklanan metodoloji çerçevesinde, piyasaya ilişkin sorunların derinleşmesi veya devam etmesi halinde Türkiye için özel önlemlerin uygulanabileceği kaydedildi. Söz konusu önlemlerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 takvim yılı içerisinde mevcut sorunların çözüme kavuşturulamaması durumunda, S&P DJI Türkiye’nin piyasa statüsünü "Öncü Piyasa" (Frontier) seviyesine düşürebileceğini belirtti. Uluslararası fonların sermaye akışları açısından kritik önem taşıyan karar, küresel endekslerin Türkiye portföy büyüklüklerini de öne çıkardı. Piyasa verilerine göre: S&P DJI Türkiye Portföyü: Yaklaşık 200 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. MSCI Türkiye Portföyü: Yaklaşık 7 milyar dolar düzeyinde seyrediyor.

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