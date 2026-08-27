Manchester Havalimanı, London Stansted ve East Midlands havalimanlarının işletmesini yürüten Manchester Airports Group (MAG), yaklaşık 8,7 milyon yolcuyu etkileyen bir siber güvenlik ihlali meydana geldiğini duyurdu.

Salı günü durumdan haberdar olan şirket yönetimi, siber korsanların saldırıyı bu tarihten birkaç gün önce gerçekleştirdiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Söz konusu siber saldırıda hackerların, her üç havalimanındaki otopark, VIP salonları, hızlı geçiş rezervasyonları ile havalimanı içi Wi-Fi kayıtlarına ait verilere ulaştığı açıklandı.

İhlal edilen bilgiler arasında yolcuların e-posta adresleri, telefon numaraları, araç plakaları ve posta kodları yer alıyor.

MAG sözcüsü, olaydan etkilenen müşterilerin "büyük bir çoğunluğu" için sızıntının yalnızca e-posta adresleriyle sınırlı kaldığını ifade etti.

ÖZÜR DİLEDİLER

İhlal kapsamında herhangi bir banka bilgisinin açığa çıkmadığı vurgulanırken, etkilenen kişilere bilgilendirme e-postası gönderildi.

Yolculara iletilen bilgilendirme e-postasında şu ifadelere yer verildi: "Yürüttüğümüz inceleme, havalimanı otoparkı, lounge, hızlı geçiş rezervasyonları ve havalimanı içi Wi-Fi kayıtlarıyla ilgili bazı kişisel bilgilerinizin yetkisiz bir üçüncü tarafça erişildiğini tespit etmiştir.

Ne MAG ne de erişilen sistem müşterilerin banka veya ödeme bilgilerini tutmaktadır." Şirket açıklamayı şu sözlerle sürdürdü:

"Etkilenen sistemi güvence altına almak için derhal harekete geçtik ve siber güvenlik uzmanları ile ilgili makamlarla birlikte çalışıyoruz. Manchester Airport Group'un müşteri bilgilerinin güvenliğini son derece ciddiye aldığını ve olayı çözüme kavuşturmak için uygun adımları attığımızı temin etmek isteriz. Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır"

Grup yönetimi, olayın "neden olmuş olabileceği her türlü rahatsızlık veya endişe" için özür dilerken, yaklaşan tüm uçuş rezervasyonlarının geçerliliğini koruduğunu ve süreçten etkilenmediğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl Manchester Havalimanı'nı 32 milyondan fazla, Essex'te bulunan Stansted Havalimanı'nı 30 milyondan fazla ve Leicestershire'daki East Midlands Havalimanı'nı ise 4 milyon yolcu kullanmıştı.