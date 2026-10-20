S&P Global Ratings, Türkiye'de yaklaşık 18 milyar dolarlık fonun tasfiyesine yol açan sürecin liraya yönelik geniş çaplı bir güven kaybını tetiklemediğini belirtti. Kurumun analizine göre, fonlardan çıkan para büyük ölçüde döviz yerine Türk lirası cinsinden banka mevduatlarına yöneldi.

Eylülde başlayan fon soruşturması ve bazı yatırım fonlarının tasfiyesinin yansımalarını değerlendiren S&P, zorunlu varlık satışlarının hisse senedi piyasasında sert bir düzeltmeye neden olduğunu kaydetti. Buna karşılık TCMB'nin hızla likidite sağlamasının ve düzenleyici çerçevede uygulanan ayrıştırıcı önlemlerin finansal bulaşmayı önlediğini ifade etti.

DÖVİZ MEVDUATININ PAYI DEĞİŞMEDİ

Kurumun analizine göre, hanehalkının liraya güvenini koruması ve döviz talebinin azalması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) döviz rezervlerini kısmen yeniden oluşturmasını sağladı.

Eylül itibarıyla döviz cinsinden mevduatların toplam banka mevduatları içindeki payı yüzde 38,7 oldu. Bu oran yıl başındaki seviyesine göre değişmedi.

ENERJİ ŞOKUNU ATLATMAK İÇİN SIKI POLİTİKA KOŞULU

S&P, Ortadoğu'daki savaşın ardından ortaya çıkan enerji fiyat şokunun Türkiye'de enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini öngördü. Kurum, yıllık ortalama enflasyonun 2026'da yüzde 30,9, 2027'de ise yüzde 21,7 olmasını bekliyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümünün “durağan” olması; yetkililerin sıkı para ve ücret belirleme politikalarını sürdürmesi ve döviz rezervlerini daha fazla tüketmemesi varsayımına dayanıyor. S&P, bu koşullar altında Türkiye ekonomisinin devam eden enerji fiyat şokunu atlatabileceğini değerlendiriyor.

BÜYÜME TAHMİNİ 0,4 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Kurum, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2025'teki yüzde 3,7 seviyesinden 2026'da yüzde 3'e gerilemesini bekliyor. Ortadoğu'daki savaş nedeniyle 2026 büyüme tahmini önceki beklentiye göre 0,4 puan aşağı çekildi. Büyümenin 2027'de yeniden hızlanarak yüzde 3,7'ye ulaşacağı öngörülüyor.

2025'te Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,6'sı düzeyinde gerçekleşen bütçe açığının, 2026'da sınırlı ölçüde genişleyerek yüzde 3'e yaklaşması bekleniyor. Kamu borcunun GSYH'ye oranının ise yüzde 30'un altında kalacağı tahmin ediliyor.

S&P Global Ratings, nisandaki son değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu “BB-/B” olarak teyit etmiş, not görünümünü “durağan” olarak korumuştu. Kurum, 16 Ekim'de yapılması beklenen Türkiye değerlendirmesini ise pas geçmişti.