Altın piyasasında gözler yeniden yukarı çevrildi. Küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının güçlü alımları, dev yatırım bankalarının 2025 yılına ilişkin tahminlerini güncellemesine neden oldu. Goldman Sachs ve UBS, altın fiyatlarının gelecek yıl rekor seviyelere ulaşabileceğine işaret etti.

Goldman Sachs, ons başına altın fiyatı tahminini 2025 sonu için 3.300 dolardan 3.700 dolara yükseltti. Banka, fiyatların 3.650 ile 3.950 dolar arasında işlem görebileceğini öngörüyor. Kurumun yayınladığı notta, 2 Nisan'daki gümrük vergisi açıklamalarının ardından yaşanan dalgalanmalara rağmen altının hızla toparlandığına dikkat çekildi. Bu güçlü performansın ardından, fiyat hedefinin yukarı çekildiği vurgulandı.

Yatırım bankası ayrıca, merkez bankalarının beklentilerin üzerinde altın alımı yapmasının ve resesyon ihtimalinin artmasının fiyatlarda yükselişin süreceğine işaret ettiğini belirtti.

UBS DE ALTIN TAHMİNİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

Öte yandan UBS de benzer bir revizyona gitti. Banka, 2025 yılı için altın fiyatı tahminini ons başına 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti. UBS stratejisti Joni Teves, “Artan tarife belirsizliği, zayıf büyüme ve yüksek enflasyon gibi nedenler altına yönelimi güçlendiriyor. Küresel ticaret ve jeopolitik risklerin gölgesinde altın, güvenli liman rolünü daha da pekiştiriyor” dedi.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde de altına olan ilginin artarak devam edeceğini ve fiyatların 2025’te rekor seviyelere ulaşabileceğini öngörüyor.