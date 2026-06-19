İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmalar neticesinde, ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı ve ihracatı yapan organize suç örgütleri deşifre edildi. Yapılan incelemelerde, şebeke üyelerinin iletişim güvenliğini sağlamak amacıyla uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sunan özel bir kriptolu haberleşme programı kullandıkları saptandı. Yalnızca özel modifiye edilmiş cep telefonları üzerinden çalışan bu sistemde; mikrofon, kamera ve GPS gibi donanımların tamamen devre dışı bırakıldığı anlaşıldı.

KRİPTOLU YAZIŞMALAR DEŞİFRE EDİLDİ VE FİRARİLERE KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ BAŞLADI

Söz konusu şifreli haberleşme programı üzerinden gerçekleştirilen yazışmaların çözülmesiyle suç örgütlerinin faaliyet şeması ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, farklı ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri zaman zaman Türkiye'ye ve diğer ülkelere naklederek yüksek miktarda yasa dışı gelir sağladıkları, bu gelirleri ise çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirlendi. Eylemlere karıştığı tespit edilen toplam 50 şüpheliden 10'unun halihazırda başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 19'unun yurt dışında firari olduğu, 21'inin ise Türkiye sınırları içerisinde yer aldığı tespit edildi. Yurt içindeki 21 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlenirken, yurt dışındaki firariler için de uluslararası düzeyde aranmalarını sağlayacak kırmızı bülten çalışmaları başlatıldı.

MİLYONLUK MAL VARLIĞINA VE ŞİRKET HİSSELERİNE EL KONULDU

Suç örgütü mensuplarının yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar ve mal varlıklarına yönelik de geniş çaplı bir finansal çalışma yürütüldü. Bu doğrultuda, suça karıştığı belirlenen 50 gerçek kişiye ait tüm banka hesapları ve kripto varlıklar bloke edildi. Ayrıca yürütülen koruma tedbirleri kapsamında, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerleri olduğu gerekçesiyle şüphelilere ait toplam 78 taşınmaza, 77 motorlu araca ve 15 farklı şirkette bulunan ortaklık paylarına resmi makamlarca el konuldu. Soruşturma işlemleri çok yönlü olarak devam ediyor.