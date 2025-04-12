Son dönemde magazin dünyası, ünlü isimlerin vefatının ardından yaşanan miras kavgalarına sahne olurken bu olay Ümit Besen'e de soruldu.

"BENİM ÇOCUKLARIM PIRLANTA GİBİ"

Besen konuyla ilgili "Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir" dedi.

Bu konuda hiçbir kaygı taşımadığını belirten 68 yaşındaki sanatçı "Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir" diye konuştu.

2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesinde miras krizi çıkmıştı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt'un olmaması dikkat çekmişti.