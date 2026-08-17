Son HSK kararnamesiyle Safranbolu'ya atanan Edirne Adliyesi hakimi Ezgi Besen ile avukat Yüksel Görkem Erbek'in nikahı, Edirne Sarayiçi'ndeki Ağa Köşkü'nde kıyıldı. Çift, geçen hafta İstanbul'da düzenlenen yat etkinliğinin ardından düğün kutlamasını Edirne'de bir davet bahçesinde sürdürdü. Törene, Ezgi Besen'in babası sanatçı Ümit Besen katılamadı. Bodrum'da konseri bulunan Besen'in, Edirne'ye geçmek için planladığı uçağa yetişemediği ve bu nedenle nikahta yer alamadığı bildirildi. Ümit Besen, ağır ceza hakimi olan kızı Ezgi Besen'in nikahında yer alamadı. Sanatçı, Bodrum'da konser programı nedeniyle Edirne'ye ulaşamadı. Çiftin nikah masasına oturduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Davetliler, Edirne'deki bir bahçede düzenlenen törende bir araya geldi.

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